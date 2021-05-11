Очередные незаконные обыски и задержания в оккупированном Крыму: возбуждено дело
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня в Крыму российские силовики проводили следственные мероприятия в доме одного из местных жителей в селе Заветное Советского района в Крыму. В прокуратуре АРК ответили на это открытием производства, передает УНН.
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"Сегодня, 11 мая 2021 года, начато уголовное производство по факту проведения "силовиками" государства-оккупанта ряда незаконных обысков в оккупированном Крыму и дальнейшего незаконного задержания представителей крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.
Добавим
Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Досудебное расследование будет осуществляться ГУНП в АР Крым и г. Севастополя.
Что еще известно?
Как пишет Крым.Реалии, российские силовики, которые 11 мая утром проводят следственные мероприятия в доме одного из местных жителей - Аюба Рахимова в селе Заветное Советского района в Крыму, отвезли мать двоих несовершеннолетних детей Сахибу Бурханову в отделение по вопросам миграции ОМВД России в Советском районе.
Также, по данным активистов, сначала в дом Аюба Рахимова приехал начальник паспортного стола и с разрешения следователя прошел на территорию двора. До этого, как утверждают активисты, на место обыска не пропускали никого.
Правоохранительные органы оккупированного Крыма официально не комментируют происходящее.