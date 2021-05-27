ЕСПЧ запретил депортировать жену убитого в Крыму гражданина Узбекистана - адвокат

Цитата

“С таким ходатайством мы обратились в ЕСПЧ накануне апелляции Сохибы Бурхановой. Мы утверждаем, что при ее принудительном возвращении в Узбекистан на нее там ждут пытки. И, обратившись в ЕСПЧ, мы смогли убедить суд в том, что нужно применить правило 39. Как это работает: Европейский суд указывает, что она не подлежит высылке. Российские власти в абсолютном большинстве случаев выполняют такие предписания ЕСПЧ и не высылают человека в ту страну, где для нее существует такой риск. Далее мы приводим уже полноценную основную жалобу на решение о выдворении, если оно завтра не будет отменено, и ЕСПЧ продолжает рассмотрение. Все это время, пока суд будет рассматривать эту жалобу, ее не могут высылать в Узбекистан ни по какой из процедур”, — пояснила Тренина.

Детали

По словам адвоката, ЕСПЧ применяет правило 39 только тогда, когда существует очевидная и неизбежная угроза непоправимый вред жизни и здоровью человека.

Дополнение

28 мая, в Верховном суде России состоится рассмотрение апелляционной жалобы по Сохибы Бурханов, которую ранее суд постановил принудительно выдворить в Узбекистан.

Мужчину Бурханов уроженца Узбекистана Наби Рахимова застрелили силовики во время обыска в селе Дубки под Симферополем 11 мая. Тогда же сообщалось, что Бурханова и 15-летний сын супругов исчезли.

Позже стало известно, что власти оккупированного Россией Крыма обвиняют Сохибу Бурханов в нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию или режима пребывания.