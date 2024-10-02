ЄС ухвалив новий механізм санкцій проти гібридних дій росії - ЗМІ
Київ • УНН
Посли ЄС затвердили новий механізм санкцій, спрямований проти гібридних дій росії. Він набуде чинності наступного тижня, а імена до санкційного списку будуть додані пізніше.
Посли ЄС затвердили новий механізм санкцій, спрямований проти гібридних дій росії, він набуде чинності наступного тижня, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
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"Новий механізм санкцій ЄС, спрямований проти гібридних дій росії, тепер ухвалено послами ЄС. Набуде чинності наступного тижня", - повідомив Йозвяк у X.
Нагадаємо
Раніше анонсувалося, що посли ЄС погодять новий режим санкцій проти російських гібридних загроз. Угорщина, як повідомлялося, погодилася на фокус на російських загрозах, санкції будуть формалізовані наступного тижня, імена додадуть пізніше.