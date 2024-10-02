ЕС принял новый механизм санкций против гибридных действий россии - СМИ

Послы ЕС утвердили новый механизм санкций, направленный против гибридных действий россии, он вступит в силу на следующей неделе, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Детали

"Новый механизм санкций ЕС, направленный против гибридных действий россии, теперь принят послами ЕС. Вступит в силу на следующей неделе", - сообщил Йозвяк в X.

Напомним

Ранее анонсировалось, что послы ЕС согласуют новый режим санкций против российских гибридных угроз. Венгрия, как сообщалось, согласилась на фокус на российских угрозах, санкции будут формализованы на следующей неделе, имена добавят позже.