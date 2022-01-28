ЄС та Британія готують санкції проти нових російських газових проектів у разі нападу на Україну - FT

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“Велика Британія та ЄС готуються запровадити санкції проти нових російських газових проектів, якщо Кремль віддасть наказ про напад на Україну. Європа вперше вирішила націлитись на сектор, на який припадає 40% її імпорту газу”, — пише видання.

Плани, які розробляються за підтримки США, “серйозно скоротять фінансування та передачу технологій для нових газових проектів”, кажуть люди, поінформовані про обговорення.

Деталі

Санкції, що розглядаються, відображають занепокоєння з приводу можливого російського вторгнення в Україну після розміщення Москвою понад 100 тисяч військовослужбовців поблизу кордону зі своїм сусідом. Ці заходи стануть частиною ширшого пакету можливих економічних заходів, ступінь жорсткості яких коригуватиметься залежно від масштабу будь-якого російського наступу, кажуть люди, близькі до обговорень.

У той час як офіційні особи США та Європи наголошують, що “розглядаються всі варіанти” щодо санкцій, деякі країни, такі як Німеччина, закликали до більшої обережності, оскільки Європа бореться із кризою постачання газу у зимовий період, відзначає видання.

При цьому міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в четвер у Бундестазі, що газопровід “Північний потік — 2”, яким має надходити природний газ із Росії до Німеччини, включений до пакету санкцій, який обговорюється з союзниками.

Співпраця між Великою Британією та ЄС щодо санкцій проти Росії є ознакою готовності співпрацювати у зовнішній та оборонній політиці, попри велику напруженість з питань співпраці після Brexit, таких як торгові угоди для Північної Ірландії, пише видання.

"Націлювання на нові російські газові розробки розглядається як спосіб завдати удару по основній галузі країни, потенційно уникаючи деяких короткострокових проблем, які зазнали б західні країни, якби енергетичні потоки були негайно перервані", - йдеться у статті.

При цьому вказується, що готовність Європи націлитись на велику вуглеводневу галузь Росії може вплинути на європейські компанії, включаючи BP, Total та Shell, які інвестують у російський газовий сектор. Росія є одним із найбільших у світі виробників нафти та газу, але її енергетичний сектор спирається на спільні підприємства з іноземними компаніями, а також на міжнародні технології та досвід.

Деякі європейські політики звинувачують Росію та “Газпром” у тому, що вони розпалили газову кризу, обмеживши експорт за довгостроковими контрактами та спустошивши контрольовані “Газпромом” газові сховища в Європі.

Росія вказала на виконання нею довгострокових контрактів і заявила, що схвалення спірного газопроводу “Північний потік — 2”, який йде в обхід України безпосередньо до Німеччини через Балтійське море, може призвести до збільшення потоку газу до Європи.

Держдепартамент США заявив у середу, що “Північний потік — 2” “не просунеться вперед”, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.