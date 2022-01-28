ЄС та Британія готують санкції проти нових російських газових проектів у разі нападу на Україну - FT

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 972 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 50822 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 124151 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 188382 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 183808 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207192 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195182 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151334 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152618 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173093 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 131319 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172462 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 109708 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 63935 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 34051 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 461529 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306159 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 369571 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 481907 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 109708 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172462 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123223 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158482 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181844 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

ЄС та Британія готують санкції проти нових російських газових проектів у разі нападу на Україну - FT

ЄС та Британія готують санкції проти нових російських газових проектів у разі нападу на Україну - FT

Київ • УНН

 • 17756 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Новим російським газовим проектам загрожують санкції у разі нападу на Україну. Пропозиції щодо них з боку ЄС та Великої Британії, які розробляються за підтримки США, призведуть до скорочення фінансування та передачі технологій. Про це пише Financial Times, повідомляє УНН.

Цитата:

“Велика Британія та ЄС готуються запровадити санкції проти нових російських газових проектів, якщо Кремль віддасть наказ про напад на Україну. Європа вперше вирішила націлитись на сектор, на який припадає 40% її імпорту газу”, — пише видання.

Плани, які розробляються за підтримки США, “серйозно скоротять фінансування та передачу технологій для нових газових проектів”, кажуть люди, поінформовані про обговорення.

Деталі

Санкції, що розглядаються, відображають занепокоєння з приводу можливого російського вторгнення в Україну після розміщення Москвою понад 100 тисяч військовослужбовців поблизу кордону зі своїм сусідом. Ці заходи стануть частиною ширшого пакету можливих економічних заходів, ступінь жорсткості яких коригуватиметься залежно від масштабу будь-якого російського наступу, кажуть люди, близькі до обговорень.

У той час як офіційні особи США та Європи наголошують, що “розглядаються всі варіанти” щодо санкцій, деякі країни, такі як Німеччина, закликали до більшої обережності, оскільки Європа бореться із кризою постачання газу у зимовий період, відзначає видання.

При цьому міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в четвер у Бундестазі, що газопровід “Північний потік — 2”, яким має надходити природний газ із Росії до Німеччини, включений до пакету санкцій, який обговорюється з союзниками.

Співпраця між Великою Британією та ЄС щодо санкцій проти Росії є ознакою готовності співпрацювати у зовнішній та оборонній політиці, попри велику напруженість з питань співпраці після Brexit, таких як торгові угоди для Північної Ірландії, пише видання.

"Націлювання на нові російські газові розробки розглядається як спосіб завдати удару по основній галузі країни, потенційно уникаючи деяких короткострокових проблем, які зазнали б західні країни, якби енергетичні потоки були негайно перервані", - йдеться у статті.

При цьому вказується, що готовність Європи націлитись на велику вуглеводневу галузь Росії може вплинути на європейські компанії, включаючи BP, Total та Shell, які інвестують у російський газовий сектор. Росія є одним із найбільших у світі виробників нафти та газу, але її енергетичний сектор спирається на спільні підприємства з іноземними компаніями, а також на міжнародні технології та досвід.

Деякі європейські політики звинувачують Росію та “Газпром” у тому, що вони розпалили газову кризу, обмеживши експорт за довгостроковими контрактами та спустошивши контрольовані “Газпромом” газові сховища в Європі.

Росія вказала на виконання нею довгострокових контрактів і заявила, що схвалення спірного газопроводу “Північний потік — 2”, який йде в обхід України безпосередньо до Німеччини через Балтійське море, може призвести до збільшення потоку газу до Європи.

Держдепартамент США заявив у середу, що “Північний потік — 2” “не просунеться вперед”, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69