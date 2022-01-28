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ЕС и Британия готовят санкции против новых российских газовых проектов в случае нападения на Украину - FT

ЕС и Британия готовят санкции против новых российских газовых проектов в случае нападения на Украину - FT

Киев • УНН

 • 17753 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Новым российским газовым проектам грозят санкции в случае нападения на Украину. Предложения по ним со стороны ЕС и Великобритании, которые разрабатываются при поддержке США, приведут к сокращению финансирования и передачи технологий. Об этом пишет Financial Times, сообщает УНН.

Цитата:

“Великобритания и ЕС готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль отдаст приказ о нападении на Украину. Европа впервые решила нацелиться на сектор, на который приходится 40% ее импорта газа”, — пишет издание.

Планы, которые разрабатываются при поддержке США, “серьезно сократят финансирование и передачу технологий для новых газовых проектов”, говорят люди, осведомленные о дискуссии.

Детали

Санкции, которые рассматриваются, отражают беспокойство по поводу возможного российского вторжения в Украину после размещения Москвой более 100 тысяч военнослужащих вблизи границы со своим соседом. Эти меры станут частью более широкого пакета возможных экономических мер, “степень жесткости которых будет корректироваться в зависимости от масштаба любого российского наступления”, говорят люди, близкие к обсуждениям.

В то время как официальные лица США и Европы отмечают, что “рассматриваются все варианты” в отношении санкций, некоторые страны, такие как Германия, призывали к большей осторожности, поскольку Европа борется с кризисом поставок газа в зимний период, отмечает издание.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в четверг в Бундестаге, что газопровод “Северный поток — 2”, по которому должен поступать природный газ из России в Германию, включен в пакет обсуждаемых с союзниками санкций.

Сотрудничество между Великобританией и ЕС по санкциям против России является признаком готовности сотрудничать во внешней и оборонной политике, несмотря на большую напряженность по вопросам сотрудничества после Brexit, таких как торговые соглашения для Северной Ирландии, пишет издание.

“Нацеливание на новые российские газовые разработки рассматривается как способ нанести удар по основной отрасли страны, потенциально избегая некоторых краткосрочных проблем, которые испытали бы западные страны, если бы энергетические потоки были немедленно прерваны”, — говорится в статье.

При этом указывается, что готовность Европы нацелиться на крупную углеводородную отрасль России может повлиять на европейские компании, включая BP, Total и Shell, инвестирующие в российский газовый сектор. Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа, но ее энергетический сектор опирается на совместные предприятия с иностранными компаниями, а также на международные технологии и опыт.

Некоторые европейские политики обвиняют Россию и “Газпром” в том, что они разожгли газовый кризис, ограничив экспорт по долгосрочным контрактам и опустошив контролируемые “Газпромом” газовые хранилища в Европе.

Россия указала на выполнение долгосрочных контрактов и заявила, что одобрение спорного газопровода “Северный поток — 2”, который идет в обход Украины непосредственно в Германию через Балтийское море, может привести к увеличению потока газа в Европу.

Госдепартамент США заявил в среду, что “Северный поток — 2” “не продвинется вперед”, если Россия вторгнется в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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