ЄС стурбований через ситуацію в Гонконгу

“Ми очікуємо, що влада Гонконгу поважатиме свободу зібрань та висловлення поглядів, а також право людей на участь у мирних демонстраціях”, — зазначила Могеріні. Вона запевнила, що у ЄС продовжуватимуть уважно стежити за розвитком подій у Гонконгу.

Водночас міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас застеріг від загострення ситуації у Гонконгу. “Ми вважаємо, що не можна, щоб продовжувалася ескалація ситуації. Люди, які там виходять на вулиці, користуються своїм правом на зібрання та висловлення думок”, — наголосив Маас після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Гельсінкі, передає видання.

Заяви європейських політиків пролунали після арешту вранці у п’ятницю кількох активістів у Гонконгу, зокрема лідерів протестного руху Джошуа Вонга та Агнес Чоу. Згодом цього ж дня їх доставили до суду, де офіційно пред’явили звинувачення. Вонга та Чоу звинувачують у “підбурюванні до участі у заборонених зібраннях”. Активістам, якщо їх визнають винними, загрожує до п’яти років позбавлення волі. Пізніше цього ж дня Вонг і Чоу були звільнені під заставу. “Ми продовжимо свою боротьбу, ми не здамося”, — заявив Вонг, повідомляє агентство AFP.

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Після затримань активістів організатори протестів у Гонконгу повідомили про скасування запланованої на суботу, 31 серпня, масштабної демонстрації з нагоди річниці “Парасолькової революції” 2014 року.

Правозахисна організація Amnesty International засудила арешти, назвавши їх “рейдами на світанку”. Арешти Вонга та Чоу в організації вважають “скандальними нападами на свободу вираження поглядів та зборів”. Як переконані правозахисники, ці дії мають на меті “посіяти страх”.

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Як повідомлялося, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації. Спершу вони виступали проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконгу з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

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