ЕС обеспокоен из-за ситуации в Гонконге

“Мы ожидаем, что власти Гонконга будут уважать свободу собраний и выражения взглядов, а также право людей на участие в мирных демонстрациях”, — отметила Могерини. Она заверила, что в ЕС будут продолжать внимательно следить за развитием событий в Гонконге.

В то же время министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предостерег от обострения ситуации в Гонконге. “Мы считаем, что нельзя, чтобы продолжалась эскалация ситуации. Люди, которые там выходят на улицы, свое право на собрания и выражения мнений”, — подчеркнул Маас после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Хельсинки, передает издание.

Заявления европейских политиков прозвучали после ареста утром в пятницу нескольких активистов в Гонконге, в частности лидеров протестного движения Джошуа Вонга и Агнес Чоу. Впоследствии этот же день их доставили в суд, где официально предъявили обвинение. Вонга и Чоу обвиняют в “подстрекательстве к участию в запрещенных собраниях”. Активистам, если их признают виновными, грозит до пяти лет лишения свободы. Позже в этот же день Вонг и Чоу были освобождены под залог. “Мы продолжим свою борьбу, мы не сдадимся”, — заявил Вонг, сообщает агентство AFP.

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После задержаний активистов организаторы протестов в Гонконге сообщили об отмене запланированной на субботу, 31 августа, масштабной демонстрации по случаю годовщины “зонтичной революции” 2014 года.

Правозащитная организация Amnesty International осудила аресты, назвав их “рейдами на рассвете”. Аресты Вонга и Чоу в организации считают “скандальными нападениями на свободу слова и собраний”. Как убеждены правозащитники, эти действия имеют целью “посеять страх”.

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Как сообщалось, уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходили на демонстрации. Сначала они выступали против принятия закона об экстрадиции правонарушителей к материкового Китая по запросу Пекина. Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам объявила, что рассмотрение законопроекту об экстрадиции в КНР приостановлен, протесты не утихли. Митингующие потребовали не только окончательного отказа от этого законопроекту, но и отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций. По данным организаторов, в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году.

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