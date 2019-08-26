Протести в Гонконгу: поліцейські заарештували малолітню дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Поліція Гонконгу заявила, що заарештувала 36 осіб, наймолодшому з яких було 12 років, під час антиурядових демонстрацій, передає УНН із посиланням на Rueters.
У неділю, 25 серпня, загострилися протести між демонстрантами та поліцією в Гонконгу.
Демонстранти застосували проти правоохоронців коктейлі Молотова та цеглини.
У відповідь поліцейські застосували водомети та сльозогінний газ. Один офіцер поліції відкрив попереджувальний вогонь у повітря із табельного пістолета.
Повідомляється, що поліцейські заарештували 36 людей, у тому числі 12-річну дитину.
Нагадаємо, зранку 25 серпня поліція Гонконгу заарештувала 29 осіб після нічних сутичок демонстрантів із правоохоронцями.