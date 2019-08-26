Протесты в Гонконге: полицейские арестовали малолетнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Полиция Гонконга заявила, что арестовала 36 человек, самому младшему из которых было 12 лет, во время антиправительственных демонстраций, передает УНН со ссылкой на Rueters.
В воскресенье, 25 августа, обострились протесты между демонстрантами и полицией в Гонконге.
Демонстранты применили против правоохранителей коктейли Молотова и кирпичи.
В ответ полицейские применили водометы и слезоточивый газ. Один офицер полиции открыл предупредительный огонь в воздух из табельного пистолета.
Сообщается, что полицейские арестовали 36 человек, в том числе 12-летнего ребенка.
Напомним, утром 25 августа полиция Гонконга арестовала 29 человек после ночных столкновений демонстрантов со стражами порядка.