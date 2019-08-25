Поліція Гонконгу заарештувала 29 осіб після нічних сутичок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поліція Гонконгу заарештувала 29 осіб після нічних сутичок демонстрантів з правоохоронцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Наголошується, що під час сутичок, застосовувався сльозогінний газ, щоб розігнати антиурядову демонстрацію.
Також повідомляється, що активісти кинули бензинові бомби і цеглини у велику промислову зону Квун Тонг, густонаселену зону китайської території на сході півострова Коулун. Крім того, чотири станції метро були закриті через протести.
Це було перше застосування сльозогінного газу більш ніж через тиждень після серії в основному мирних демонстрацій в Гонконзі.
Раніше після застосування газу спрацювала пожежна сигналізація та ресторани евакуювали клієнтів.
Нагадаємо, мешканці Гонконгу вишикувалися у 45-кілометровий живий ланцюг.