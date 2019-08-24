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Мешканці Гонконгу вишикувалися у 45-кілометровий живий ланцюг

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У п’ятницю у Гонконзі десятки тисяч демонстрантів утворили живий ланцюг за прикладом антирадянської акції "Балтійський шлях" в Естонії, Латвії та Литві у 1989 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

"Живий ланцюг розтягнувся на кілька десятків кілометрів з обох сторін Гонконгської гавані у п'ятницю ввечері, люди влаштували мирну демонстрацію, натхненну антирадянськими протестами, які відбулися три десятиріччя тому", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, живий ланцюг простягнувся на кілька десятків кілометрів уздовж обох сторін гавані Гонконгу. Демонстранти, які взялися за руки, заповнили тротуари, шляхопроводи, мости, набережні та парки Гонконгу, піднялися на одну з найзнаменитіших вершин регіону Lion Rock.

Багато з протестувальників ввімкнули ліхтарики на смартфонах, щоб підсвітити дійство. Загальна протяжність ланцюга становила близько 45 кілометрів.

Як відомо, 23 серпня 1989 року приблизно 2 млн протестувальників сформували живий ланцюг, що простягнувся на 600 кілометрів територією Естонії, Латвії та Литви. Антирадянська демонстрація стала відома як "Балтійський шлях". Протягом року всі три країни Балтії здобули незалежність.

Нагадаємо, нові акції протесту скликають до аеропорту Гонконгу.

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