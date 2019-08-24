Жители Гонконга выстроились в 45-километровую живую цепь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В пятницу в Гонконге десятки тысяч демонстрантов образовали живую цепь по примеру антисоветской акции "Балтийский путь" в Эстонии, Латвии и Литве в 1989 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Живая цепь растянулась на несколько десятков километров с обеих сторон Гонконгской гавани в пятницу вечером, люди устроили мирную демонстрацию, вдохновленную антисоветскими протестами, которые состоялись три десятилетия назад", - говорится в сообщении.
Как отмечается, живую цепь протянулась на несколько десятков километров вдоль обеих сторон гавани Гонконга. Демонстранты, взялись за руки, заполнили тротуары, путепроводы, мосты, набережные и парки Гонконге, поднялись на одну из самых знаменитых вершин региона Lion Rock.
Многие из протестующих включили фонарики на смартфонах, чтобы подсветить действо. Общая протяженность цепи составляла около 45 километров.
Как известно, 23 августа 1989 года примерно 2 млн протестующих сформировали живую цепь, протянувшийся на 600 километров по территории Эстонии, Латвии и Литвы. Антисоветская демонстрация стала известна как "Балтийский путь". В течение года все три страны Балтии получили независимость.
Напомним, новые акции протеста созывают в аэропорт Гонконга.