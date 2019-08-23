Новые акции протеста созывают в аэропорт Гонконга
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Гонконг готовится к новым антиправительственным демонстрациям, в частности, в районе международного аэропорта в эти выходные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Езжайте на метро, автобусах, такси и автомобилях, чтобы увеличить нагрузку на аэропорт", - написали организаторы протеста в социальных сетях.
После этого администрация аэропорта опубликовала рекламу в газетах, где призывает молодежь "любить Гонконг" и заявила, что выступает против действий, которые блокируют и мешают работе аэропорта. А также добавила, что она будет продолжать работать, чтобы не допустить отмены рейсов.
Добавим, что суд Гонконга продолжил приказ о запрете на проведение массовых акций в аэропорту.
Напомним, что на фоне протестов в Гонконге Twitter и Facebook блокировали сотни страниц с Китая.
Также напомним, лидер Гонконга пообещала платформу для диалога на фоне протестов.