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Лідер Гонконгу пообіцяла платформу для діалогу на фоні протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Лідер Гонконгу Керрі Лам в спробі задовольнити ключові вимоги протестувальників, які закликають до її відставки, пообіцяла негайно створити платформу для діалогу, розслідувати скарги на поліцію. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Не дуже деталізуючи, Лам сказала у вівторок, що платформа діалогу буде включати "людей з різних верств суспільства, різних політичних поглядів і позицій". Вона також сказала, що уряд залучить міжнародних експертів для проведення дослідження щодо встановлення фактів щодо днмонстрацій, яке буде оприлюднено через шість місяців.

"Я сподіваюся, що це дуже відповідальна відповідь на прагнення до кращого розуміння того, що сталося в Гонконзі", - сказала Лам.

Дослідження, додала вона, "надасть уряду рекомендації про те, як рухатися вперед, а також уникнути повторення подібних інцидентів".

Схоже, що ці кроки є новою спробою вступити в контакт з протестувальниками за демократію, які знову вийшли на протестну акцію наприкінці минулого тижня. Хоча цей крок не відповідає п'яти основним вимогам демонстрантів, які виступають проти спроб Пекіна посилити контроль над містом, це вказує на пом'якшення позиції Лам після того, як вона раніше виключила незалежне розслідування, відзначає видання.

Нагадаємо, ЄС закликав до деескалації напруженості в Гонконзі.

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