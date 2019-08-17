ЕС призвал к деэскалации напряженности в Гонконге
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Евросоюз в связи с продолжающимися протестами в Гонконге призвал к сдержанности. Об этом сообщает DW ссылаясь на выступление главы европейской дипломатии Федерики Могерини от 17 августа, которая выступала от имени 28 стран-членов ЕС, передает УНН.
“Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и приняли необходимые меры для деэскалации ситуации”, — заявила Могерини. Кроме того, по мнению чиновницы, все заинтересованные стороны должны участвовать в крупномасштабном диалоге.
“Основные свободы, включая право на мирные собрания, а также высокая степень независимости Гонконга в соответствии с принципом „одна страна — две системы“, закрепленные в Основном законе и международных договорах, и должны соблюдаться”, — продолжила Могерини.
Напомним, сегодня в Гонконге снова собрались антиправительственные протесты.
До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материкового Китая из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале текущего года правительство города объявил, что позволит экстрадиции в КНР, Макао и на Тайвань.
Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Фактически, до 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений. С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста, их участники изначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей власти Китая. Позже они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Керри Лам.
На ближайшее марш, который пройдет в воскресенье, 18 августа, организаторы ожидают несколько сотен тысяч участников.
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