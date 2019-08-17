ЄС закликав до деескалації напруженості в Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Євросоюз у зв'язку з триваючими протестами в Гонконзі закликав до стриманості. Про це повідомляє DW посилаючись на виступ глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні від 17 серпня, яка виступала від імені 28 країн-членів ЄС, інформує УНН.
“Дуже важливо, щоб сторони діяли стримано, що не вдавалися до насильства і вжили необхідних заходів для деескалації ситуації”, — заявила Могеріні. Крім того, на думку чиновниці, всі зацікавлені сторони повинні брати участь у великомасштабному діалозі.
“Основні свободи, включаючи право на мирні зібрання, а також високий ступінь незалежності Гонконгу відповідно до принципу „одна країна — дві системи“, закріплені в Основному законі і міжнародних договорах, і повинні дотримуватися”, — продовжила Федеріка Могеріні.
Нагадаємо, сьогодні у Гонконзі знову зібралися антиурядові протести.
До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материкового Китаю через непрозорість юридичної системи і широкого застосування смертної кари. Однак на початку поточного року уряд міста оголосив, що дозволить екстрадицію в КНР, Макао і на Тайвань.
Спеціальний адміністративний район Гонконг є частиною Китаю з 1997 року. Фактично, до 2047 Гонконгу гарантовані широкі спеціальні права, такі як свобода преси, зібрань і висловлення думок. З червня в Гонконзі проходять багатотисячні акції протесту, їх учасники спочатку виступали проти планів уряду дозволити видачу передбачуваних правопорушників владі Китаю. Пізніше вони стали вимагати проведення демократичних реформ, введення загального виборчого права і відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам.
На найближчий марш, який пройде в неділю, 18 серпня, організатори очікують кілька сотень тисяч учасників.
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