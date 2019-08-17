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У Гонконзі знову зібралися антиурядові протести

У Гонконзі знову зібралися антиурядові протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У суботу відразу в декількох районах Гонконгу люди зібралися на нові антиурядові акції протесту. Про це УНН повідомляє з посиланням на euronews.

Вранці на маніфестацію виходили вчителі і викладачі. Передусім вони висловлюють обурення поліцейським через насильство щодо своїх учнів і студентів - постійних учасників антиурядових виступів.

Маніфестації проходять в Гонконзі вже 11-ю суботу поспіль.

Протистояння стає все більш жорстким. Напередодні до адміністративного кордону Гонконгу на навчання були стягнуті значні сили китайських військ. Це було сприйнято як демонстрація готовності до силового розгону мітингів в особливому адміністративному районі.

Нагадаємо, за інформацією посольства України в КНР, громадян України, які могли б постраждати в результаті масових протестів в Гонконзі - зокрема внаслідок затримки низки авіарейсів з міжнародного аеропорту Гонконгу - не було зафіксовано.

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