У Гонконзі знову зібралися антиурядові протести
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У суботу відразу в декількох районах Гонконгу люди зібралися на нові антиурядові акції протесту. Про це УНН повідомляє з посиланням на euronews.
Вранці на маніфестацію виходили вчителі і викладачі. Передусім вони висловлюють обурення поліцейським через насильство щодо своїх учнів і студентів - постійних учасників антиурядових виступів.
Маніфестації проходять в Гонконзі вже 11-ю суботу поспіль.
Протистояння стає все більш жорстким. Напередодні до адміністративного кордону Гонконгу на навчання були стягнуті значні сили китайських військ. Це було сприйнято як демонстрація готовності до силового розгону мітингів в особливому адміністративному районі.
Нагадаємо, за інформацією посольства України в КНР, громадян України, які могли б постраждати в результаті масових протестів в Гонконзі - зокрема внаслідок затримки низки авіарейсів з міжнародного аеропорту Гонконгу - не було зафіксовано.