В Гонконге снова собрались антиправительственные протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В субботу сразу в нескольких районах Гонконга люди собрались на новые антиправительственные акции протеста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.
Утром на манифестацию выходили учителя и преподаватели. В первую очередь они высказывают возмущение полицейским насилием в отношении своих учеников и студентов - постоянных участников антиправительственных выступлений.
Манифестации проходят в Гонконге уже 11-ю субботу подряд.
Противостояние становится всё более жёстким. Накануне к административной границе Гонконга на учения были стянуты значительные силы китайских войск. Это было воспринято как демонстрация готовности к силовому разгону митингов в особом административном районе.
Напомним, по информации посольства Украины в КНР, граждан Украины, которые могли бы пострадать в результате массовых протестов в Гонконге - в частности вследствие задержки ряда авиарейсов из международного аэропорта Гонконга - не было зафиксировано.