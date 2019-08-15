Супутник показав місця розташування бронетехніки і військових біля кордону Гонконгу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У декількох кілометрах від кордону Гонконгу перебуває велика кількість бронетехніки і китайських воєнізованих формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Журналісти телеканалу бачили службовців Народної озброєної поліції в формі зі щитами і кийками на стадіоні в Шеньчжені, де проходить межа Гонконгу з іншим Китаєм.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, за інформацією американської розвідки, уряд Китаю стягує війська до кордону з Гонконгом.
"Наша розвідка доповіла, що китайський уряд переміщує війська до кордону з Гонконгом. Всі повинні бути спокійні і в безпеці!" - написав американський лідер у Twitter.