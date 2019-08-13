Трамп: Китай стягує війська до кордону з Гонконгом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що, за інформацією американської розвідки, уряд Китаю стягує війська до кордону з Гонконгом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Трампа.
"Наша розвідка доповіла, що китайський уряд переміщує війська до кордону з Гонконгом. Всі повинні бути спокійні і в безпеці!" - написав американський лідер у Twitter.
Нагадаємо, правоохоронці застосували перцевий балончик проти учасників протестів у міжнародному аеропорті Гонконгу, робота якого заблокована вже другий день.
“Повідомляється, що поліція, розмахуючи палицями, застосувала перцевий балончик, щоб відтіснити протестуючих назад”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, поліція зіткнулася з учасниками протесту за межами аеропорту.