Трамп Китай стягивает войска к границе с Гонконгом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по информации американской разведки, правительство Китая стягивает войска к границе с Гонконгом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Трампа.
"Наша разведка доложила, что китайское правительство перемещает войска к границе с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности!" - написал американский лидер в Twitter.
Напомним, правоохранители применили перечный баллончик против участников протестов в международном аэропорту Гонконга, работа которого заблокирована уже второй день.
"Сообщается, что полиция, размахивая палками, применила перечный баллончик, чтобы оттеснить протестующих назад", - говорится в сообщении.
Кроме того, полиция столкнулась с протестующими за пределами аэропорта.