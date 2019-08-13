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В аеропорту Гонконгу поліцейські застосували перцевий балончик проти мітингувальників

В аеропорту Гонконгу поліцейські застосували перцевий балончик проти мітингувальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Правоохоронці застосували перцевий балончик проти учасників протестів у міжнародному аеропорті Гонконгу, робота якого заблокована вже другий день. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

“Повідомляється, що поліція, розмахуючи палицями, застосувала перцевий балончик, щоб відтіснити протестуючих назад”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, поліція зіткнулася з учасниками протесту за межами аеропорту.

“З’явилися зображення, на яких видно учасників протесту, які використовують багажні візки для зведення бар’єрів (у середині аеропорту - ред.)”, - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт Гонконгу призупинив у вівторок реєстрацію пасажирів на всі рейси через антиурядові акції протесту, що проходять на його території.

Як повідомляв УНН, 12 серпня частина демонстрантів увечері покинула аеропорт Гонконгу, де через виникнення хаосу було скасовано понад 180 рейсів. Адміністрація повітряної гавані розраховувала відновити відправку літаків з 06:00 (01:00 за київським часом).

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