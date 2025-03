Ситуація у Гонконзі: протестувальники знову повністю блокували аеропорт, сталися сутички

“Робота терміналів міжнародного аеропорту Гонконгу була серйозно порушена в результаті масового скупчення людей в аеропорту сьогодні”, — цитує агентство заяву дирекції аеропорту.

Раніше у вівторок понад 300 авіарейсів були скасовані в міжнародному аеропорту Гонконгу, який працює з перебоями через масові акції протесту. У понеділок в залах скупчилися тисячі демонстрантів, змусивши адміністрацію аеропорту скасувати всі вечірні рейси, які повинні були вилетіти. Планувалося нормалізувати роботу у вівторок вранці, проте зробити це поки не вдалося. Зокрема, десятки рейсів скасувала найбільша місцева авіакомпанія Cathay Pacific.

Варто також додати, що вчора частина демонстрантів увечері покинула аеропорт Гонконгу, де через виникнення хаосу було скасовано понад 180 рейсів. Адміністрація повітряної гавані розраховувала відновити відправку літаків з 06:00 (01:00 за київським часом).

