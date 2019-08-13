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Ситуация в Гонконге: протестующие снова полностью блокировали аэропорт, произошли столкновения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Международный аэропорт Гонконга приостановил во вторник регистрацию пассажиров на все рейсы из-за антиправительственных акций протеста, проходящих на его территории, пишет УНН со ссылкой на издание South China Morning Post и агентство Associated Press.

“Работа терминалов международного аэропорта Гонконга была серьезно нарушена в результате массового скопления людей в аэропорту сегодня”, — цитирует агентство заявление дирекции аэропорта.

Ранее во вторник свыше 300 авиарейсов были отменены в международном аэропорту Гонконга, который работает с перебоями из-за массовых акций протеста. В понедельник в залах скопились тысячи демонстрантов, вынудив администрацию аэропорта отменить все вылетающие вечерние рейсы. Планировалось нормализовать работу во вторник утром, однако сделать это пока не удалось. В частности, десятки рейсов отменила крупнейшая местная авиакомпания Cathay Pacific.

Стоит также добавить, что вчера часть демонстрантов вечером покинула аэропорт Гонконга, где из-за возникновения хаоса было отменено более 180 рейсов. Администрация воздушной гавани рассчитывала восстановить отправку самолетов с 06:00 (01:00 по киевскому времени).

Chaotic scenes broke out at #HongKongAirport during a #antiELAB #HongKongProtests @SCMPNews
Viedo credit @JournoDannyAero pic.twitter.com/bv3GR7Np8E

— Emily Tsang (@ETemily) August 13, 2019

“I have to tell my boss I can not depart,” one traveller said. All flights out of #HongKong were cancelled as thousands of protesters gathered at the airport, leaving passengers stranded. https://t.co/8Tjx1v2yvW pic.twitter.com/eGxSOZnRtk

— SCMP News (@SCMPNews) August 13, 2019

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