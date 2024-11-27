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Киевщина вошла в тройку лидеров по установке солнечных электростанций

Киевщина вошла в тройку лидеров по установке солнечных электростанций

Киев  •  УНН

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На Киевщине установлено 5099 гибридных солнечных электростанций общей мощностью более 125 мВт. Государство компенсирует до 244 тыс. грн за установку оборудования мощностью до 10 кВт.

Киевщина входит в тройку лидеров среди регионов по всей Украине по установке гибридных солнечных электростанций. Сейчас в области их обустроено 5099 единиц. Общая присоединенная мощность такого оборудования более 125 мВт. Об этом на странице Facebook рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Враг методично атакует наши энергетические объекты. Поэтому постоянно работаем над децентрализацией энергонерации, чтобы максимально поддержать жителей области и бизнес. Несмотря на вызовы, делаем максимум для обеспечения стабильного электроснабжения. Количество объектов с солнечными панелями будем увеличивать. Это - инвестиция в устойчивость региона", – отметил Руслан Кравченко.

Сейчас общая присоединенная мощность установок по всей Украине достигает 1,5 гВт.

Энергетика - один из пунктов плана внутренней устойчивости Украины, презентованного Президентом Украины Владимиром Зеленским.   

В июле глава государства подписал законы, отменяющие ввозную пошлину и НДС на все энергетическое оборудование. По инициативе Президента также действует механизм финансовой поддержки украинцев, которые устанавливают дома генерирующие установки из альтернативных источников энергии. 

Одно домохозяйство может получить компенсацию 244 тыс. грн за оборудование мощностью до 10 кВт. Сумма максимального кредита - 480 тыс. грн на 5 лет. 

"В пределах Киевщины также поддерживаем максимальную реализацию этих инициатив. Благодарен Президенту Украины за поддержку области и помощь, чтобы каждая громада могла обеспечивать свои энергетические потребности даже в самых сложных условиях. Вместе создаем энергетически независимый и безопасный регион!"- подчеркнул начальник Киевской ОВА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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