В аэропорту Гонконга полицейские применили перечный баллончик против митингующих
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Правоохранители применили перечный баллончик против участников протестов в международном аэропорту Гонконга, работа которого заблокирована уже второй день. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
"Сообщается, что полиция, размахивая палками, применила перечный баллончик, чтобы оттеснить протестующих назад", - говорится в сообщении.
Кроме того, полиция столкнулась с протестующими за пределами аэропорта.
"Появились изображения, на которых видно протестующих, которые используют багажные тележки для возведения барьеров (в середине аэропорта - ред.)", - отмечается в сообщении.
Напомним, международный аэропорт Гонконга приостановил во вторник регистрацию пассажиров на все рейсы из-за антиправительственных акций протеста, проходящих по его территории.
Как сообщал УНН, 12 августа часть демонстрантов вечером покинула аэропорт Гонконга, где из-за возникновения хаоса было отменено более 180 рейсов. Администрация воздушной гавани рассчитывала восстановить отправку самолетов с 06:00 (01:00 по киевскому времени).