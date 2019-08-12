Заворушення у Гонконзі: аеропорт частково розблоковано, сутички тривають

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Частина демонстрантів в понеділок увечері покинула аеропорт Гонконгу, де через виникнення хаосу було скасовано понад 180 вилітають рейсів. Адміністрація повітряної гавані розраховує відновити відправку літаків з 06:00 (01:00 за київським часом) вівторка, повідомляє газета South China Morning Post, передає УНН.

В даний час в залі прильоту залишаються кілька сотень учасників протестних акцій, однак їх ряди рідшають. Основна маса мітингувальників розійшлася після повідомлень про те, що до аеропорту стягується поліція для проведення операції по розгону. Демонстранти, втім, обіцяли повернутися у вівторок після 13.00 (08:00 за Києвом).

Акція протесту в залі прильоту почалася в п’ятницю і повинна була тривати три дні. Однак її учасники вирішили знову зібратися в міжнародному аеропорту ще в більшій кількості і блокувати його роботу після повідомлень про те, що поліцейський в неділю випадково вибив око активістці, вистріливши з травматичної зброї в ході операцій з розгону мітингувальників.

Варто також додати, що зіткнення тривають у різних локаціях міста, хоча й з значно меншою силою ніж минулої доби.

Нагадуємо, аеропорт Гонконгу скасував польоти через протести.

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