Беспорядки в Гонконге: аэропорт частично разблокирован, столкновения продолжаются

В настоящее время в зале прилета остаются несколько сотен участников протестных акций, однако их ряды редеют. Основная масса митингующих разошлась после сообщений о том, что к аэропорту стягивается полиция для проведения операции по разгону. Демонстранты, впрочем, обещали вернуться во вторник после 13:00 (08:00 по Киеву).

Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Однако ее участники решили вновь собраться в международном аэропорту еще в большем количестве и блокировать его работу после сообщений о том, что полицейский в воскресенье случайно выбил глаз активистке, выстрелив из травматического оружия в ходе операций по разгону митингующих.

Стоит также добавить, что столкновение продолжаются в разных локациях города, хотя и с гораздо меньшей силой чем в прошедшие сутки.

Напоминаем, аэропорт Гонконга отменил полеты из-за протестов.