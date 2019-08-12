Беспорядки в Гонконге: аэропорт частично разблокирован, столкновения продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Часть демонстрантов в понедельник вечером покинула аэропорт Гонконга, где из-за возникшего хаоса было отменено свыше 180 вылетающих рейсов. Администрация воздушной гавани рассчитывает возобновить отправку самолетов с 06:00 (01:00 по киевскому времени) вторника, сообщает газета South China Morning Post, передает УНН.
В настоящее время в зале прилета остаются несколько сотен участников протестных акций, однако их ряды редеют. Основная масса митингующих разошлась после сообщений о том, что к аэропорту стягивается полиция для проведения операции по разгону. Демонстранты, впрочем, обещали вернуться во вторник после 13:00 (08:00 по Киеву).
Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Однако ее участники решили вновь собраться в международном аэропорту еще в большем количестве и блокировать его работу после сообщений о том, что полицейский в воскресенье случайно выбил глаз активистке, выстрелив из травматического оружия в ходе операций по разгону митингующих.
Стоит также добавить, что столкновение продолжаются в разных локациях города, хотя и с гораздо меньшей силой чем в прошедшие сутки.
Напоминаем, аэропорт Гонконга отменил полеты из-за протестов.