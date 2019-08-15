Спутник показал места расположения бронетехники и военных у границы Гонконга
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В нескольких километрах от границы Гонконга находится большое количество бронетехники и китайских военизированных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Журналисты телеканала видели служащих Народной вооруженной полиции в форме со щитами и дубинками на стадионе в Шэньчжэне, где проходит граница Гонконга с остальным Китаем.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что, по информации американской разведки, правительство Китая стягивает войска к границе с Гонконгом.
"Наша разведка доложила, что китайское правительство перемещает войска к границе с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности!" - написал американский лидер в Twitter.