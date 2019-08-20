Лидер Гонконга пообещала платформу для диалога на фоне протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Лидер Гонконга Кэрри Лам в попытке удовлетворить ключевое требование протестующих, призывающих к ее отставке, пообещала немедленно создать платформу для диалога, расследовать жалобы на полицию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.
Не очень детализируя, Лам сказала во вторник, что платформа диалога будет включать "людей из разных слоев общества, разных политических взглядов и позиций". Она также сказала, что правительство привлечет международных экспертов для проведения исследования по установлению фактов относительно днмонстраций, которое будет обнародованно через шесть месяцев.
"Я надеюсь, что это очень ответственный ответ на стремление к лучшему пониманию того, что произошло в Гонконге", - сказала Лам.
Исследование, добавила она, "предоставит правительству рекомендации о том, как двигаться вперед, а также избежать повторения подобных инцидентов".
Похоже, что эти шаги являются новой попыткой вступить в контакт с протестующими за демократию, которые опять вышли на протестную акцию в конце прошлой недели. Хотя этот шаг не отвечает пяти основным требованиям демонстрантов, которые выступают против попыток Пекина усилить контроль над городом, это указывает на смягчение позиции Лам после того, как она ранее исключила независимое расследование, отмечает издание.
Напомним, ЕС призвал к деэскалации напряженности в Гонконге.