Нові акції протесту скликають до аеропорту Гонконгу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Гонконг готується до нових антиурядових демонстрацій, зокрема, у районі міжнародного аеропорту в ці вихідні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Їдьте на метро, автобусах, таксі та автомобілях, щоб збільшити навантаження на аеропорт", - написали організатори протесту в соціальних мережах.
Після цього адміністрація аеропорту опублікувала рекламу у газетах, де закликає молодь "любити Гонконг" і заявила, що виступає проти дій, які блокують та заважають роботі аеропорту. А також додала, що вона буде продовжувати працювати, щоб не допустити скасування рейсів.
Додамо, що суд Гонконгу продовжив наказ про заборону на проведення масових акцій в аеропорту.
Нагадаємо, що на тлі протестів в Гонконзі Twitter та Facebook блокували сотні сторінок з Китаю.
Також нагадаємо, лідер Гонконгу пообіцяла платформу для діалогу на фоні протестів.