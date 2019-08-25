Полиция Гонконга арестовала 29 человек после ночных столкновений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Полиция Гонконга арестовала 29 человек после ночных столкновений демонстрантов со стражами порядка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что во время схваток, применялся слезоточивый газ, чтобы разогнать антиправительственную демонстрацию.
Также сообщается, что активисты бросили бензиновые бомбы и кирпича в большую промышленную зону Квун Тонг, густонаселенную зону китайской территории на востоке полуострова Коулун. Кроме того, четыре станции метро были закрыты из-за протестов.
Это было первое применение слезоточивого газа более чем через неделю после серии в основном мирных демонстраций в Гонконге.
Ранее после применения газа сработала пожарная сигнализация и рестораны эвакуировали клиентов.
Напомним, жители Гонконга выстроились в 45-километровую живую цепь.