Поліція Гонконгу вперше застосувала вогнепальну зброю під час розгону демонстрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поліція Гонконгу в неділю ввечері вперше як мінімум один раз була змушена застосувати вогнепальну зброю під час розгону груп демонстрантів в районі Цуен Ван в материковій частині міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на France Presse.
"Мій колега тільки що зробив постріл з пістолета", - повідомив журналістам представник правоохоронних органів Гонконгу. При цьому про постраждалих поки не повідомляється.
Нагадаємо, поліція Гонконгу сьогодні також вперше застосувала водомети до протестувальників.