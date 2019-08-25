Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие в ходе разгона демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Полиция Гонконга в воскресенье вечером впервые как минимум один раз была вынуждена применить огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Presse.
"Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета", - сообщил журналистам представитель правоохранительных органов Гонконга. При этом о пострадавших пока не сообщается.
Напомним, полиция Гонконга сегодня также впервые применила водометы к протестующим.