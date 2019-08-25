Поліція Гонконгу вперше застосувала водомети до протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поліція Гонконгу під час жорстких сутичок у Цеун Вані вперше застосувала водяні гармати до протестувальників. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Повідомляється, що сутички стали особливо запеклими і щонайменше одному поліцейському довелося здійснити постріл. Не відомо чи був це постріл у повітря чи у бік протестувальників. Але зауважується, що це перший постріл з боку поліції за час протестів, які почалися три місці тому.
Протестувальники облаштували імпровізовані блокпости та кидали у поліції каміння та палки. Після чого протестувальників розігнали за допомогою водометів.
Нагадаємо, під час суботніх сутичок, 24 серпня, поліція затримала 29 протестувальників. У неділю акції протесту продовжились.