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Поліція Гонконгу вперше застосувала водомети до протестувальників

Поліція Гонконгу вперше застосувала водомети до протестувальників

Київ • УНН

 • 8967 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Поліція Гонконгу під час жорстких сутичок у Цеун Вані вперше застосувала водяні гармати до протестувальників. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Повідомляється, що сутички стали особливо запеклими і щонайменше одному поліцейському довелося здійснити постріл. Не відомо чи був це постріл у повітря чи у бік протестувальників. Але зауважується, що це перший постріл з боку поліції за час протестів, які почалися три місці тому.

Протестувальники облаштували імпровізовані блокпости та кидали у поліції каміння та палки. Після чого протестувальників розігнали за допомогою водометів.

Нагадаємо, під час суботніх сутичок, 24 серпня, поліція затримала 29 протестувальників. У неділю акції протесту продовжились. 

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