Полиция Гонконга впервые применила водометы к протестующим
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Полиция Гонконга во время жестких столкновений в Цеун Вани впервые применила водяные пушки к протестующим. Об этом сообщает со ссылкой на AFP.
Сообщается, что столкновения стали особенно ожесточенными и по меньшей мере одному полицейскому пришлось совершить выстрел. Неизвестно был ли это выстрел в воздух или в сторону протестующих. Но отмечается, что это первый выстрел со стороны полиции за время протестов, которые начались три месяца назад.
Протестующие устроили импровизированные блокпосты и бросали в полицию камни и палки. После чего протестующих разогнали с помощью водометов.
Напомним, во время субботних столкновений, 24 августа, полиция задержала 29 протестующих. В воскресенье акции протеста продолжились.