ЄС пропонує створити спецсуд для розгляду злочинів рф - фон дер Ляєн

Цитата

"росія повинна розплатитися за свої жахливі злочини. Ми будемо працювати з МКС і допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів росії", - зазначила вона.

Також фон дер Ляєн вказала, що в ЄС "з нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб росія заплатила за завдані нею руйнування за допомогою заморожених коштів олігархів і активів свого центрального банку".

Доповнення

На початку березня Міжнародний кримінальний суд почав розслідування нападу росії на Україну.