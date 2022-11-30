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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЄС пропонує створити спецсуд для розгляду злочинів рф - фон дер Ляєн

ЄС пропонує створити спецсуд для розгляду злочинів рф - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 957279 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у зверненні у середу, 30 листопада, заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд для розгляду злочинів рф, пише УНН.

Цитата

"росія повинна розплатитися за свої жахливі злочини. Ми будемо працювати з МКС і допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів росії", - зазначила вона.

Також фон дер Ляєн вказала, що в ЄС "з нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб росія заплатила за завдані нею руйнування за допомогою заморожених коштів олігархів і активів свого центрального банку".

Доповнення

На початку березня Міжнародний кримінальний суд почав розслідування нападу росії на Україну.

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