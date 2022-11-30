ЄС пропонує створити спецсуд для розгляду злочинів рф - фон дер Ляєн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у зверненні у середу, 30 листопада, заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд для розгляду злочинів рф, пише УНН.
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"росія повинна розплатитися за свої жахливі злочини. Ми будемо працювати з МКС і допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів росії", - зазначила вона.
Також фон дер Ляєн вказала, що в ЄС "з нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб росія заплатила за завдані нею руйнування за допомогою заморожених коштів олігархів і активів свого центрального банку".
Доповнення
На початку березня Міжнародний кримінальний суд почав розслідування нападу росії на Україну.