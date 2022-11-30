ЕС предлагает создать спецсуд для рассмотрения преступлений рф - фон дер Ляйен

Цитата

"россия должна расплатиться за свои ужасающие преступления. Мы будем работать с МУС и поможем создать специализированный суд для рассмотрения преступлений россии", - отметила она.

Также фон дер Ляйен указала, что в ЕС "с нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы россия заплатила за нанесенные ею разрушения с помощью замороженных средств олигархов и активов своего центрального банка".

Дополнение

В начале марта Международный уголовный суд начал расследование нападения россии на Украину.