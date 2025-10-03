ЄС продовжив на рік санкції проти росії за гібридні загрози
Київ • УНН
Європейський Союз продовжив санкції проти росії у зв'язку з гібридними загрозами ще на рік, до 9 жовтня 2026 року. Обмежувальні заходи застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб.
Європейський Союз продовжив санкції у зв'язку з гібридними загрозами росії ще на рік, повідомили в Раді ЄС 3 жовтня, пише УНН.
Сьогодні Рада (ЄС) ухвалила рішення продовжити дію індивідуальних обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії росії за кордоном, на один рік, до 9 жовтня 2026 року, у зв'язку з гібридною діяльністю росії, що продовжується, включаючи маніпуляцію закордонною інформацією та втручання в неї (FIMI) проти ЄС, його держав-членів та партнерів
Загалом обмежувальні заходи, вжиті у зв'язку з дестабілізуючою діяльністю росії, як вказано, нині застосовуються до 47 фізичних і 15 юридичних осіб.
Активи зазначених осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичні особи також підпадають під заборону на в'їзд чи транзит через територію ЄС.
