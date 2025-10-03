ЕС продлил на год санкции против россии за гибридные угрозы
Киев • УНН
Европейский Союз продлил санкции против россии в связи с гибридными угрозами еще на год, до 9 октября 2026 года. Ограничительные меры применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам.
Европейский Союз продлил санкции в связи с гибридными угрозами россии еще на год, сообщили в Совете ЕС 3 октября, пишет УНН.
Сегодня Совет (ЕС) принял решение продлить действие индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия россии за рубежом, на один год, до 9 октября 2026 года, в связи с продолжающейся гибридной деятельностью россии, включая манипуляцию зарубежной информацией и вмешательство в нее (FIMI) против ЕС, его государств-членов и партнеров
В общей сложности ограничительные меры, принятые в связи с дестабилизирующей деятельностью россии, как указано, в настоящее время применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам.
Активы указанных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физические лица также подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.
