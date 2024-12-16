ЕС впервые ввел санкции против 19 человек за гибридные угрозы со стороны рф

Сегодня Совет ЕС впервые в истории принял решение о введении ограничительных мер в отношении 16 физических и трех юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия россии за рубежом. Об этом в понедельник, 16 декабря сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что санкции введены в ответ на "злонамеренные действия россии и ее неуважение к международному порядку, основанному на правилах, и международному праву".

В подсанкционном списке, в частности, подразделение ГРУ 29155 - тайное подразделение российской военной разведки, известное своим участием в убийствах иностранных граждан, взрывах и кибератаках по всей Европе.

Совет ЕС решил внести в список сеть Groupe Panafricain pour le Commerce et l'Investissement, которую ЕС считает дезинформационной, осуществляющей пророссийские тайные операции влияния, в частности в Центральноафриканской Республике и Буркина-Фасо, и ее основателя Харуну Дуамбу.

Кроме того, под санкции попали информационное агентство "Африканская инициатива", которое, как указали в Совете ЕС, занимается распространением российской пропаганды и дезинформации на африканском континенте, его главный редактор и сотрудник фсб россии, участвовавший в координации дезинформационных кампаний как в Европе, так и в Африке, Артем Куреев. Также в списке высокопоставленный военный ГРУ, который взял на себя руководство деятельностью группы Вагнера в Африке после смерти Евгения Пригожина.

Также введены санкции против кампании "Двойник" - возглавляемой россией кампании цифровой дезинформации, направленной, как указали в Совете ЕС, на манипулирование информацией и распространение дезинформации в поддержку агрессивной войны России против Украины и направленной против стран-членов ЕС, США и Украины, - в отношении Софии Захаровой, начальника департамента Управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, и Николая Тупикина, руководителя и основателя ГК "Структура".

Санкции также введены против Владимира Сергиенко, бывшего парламентского помощника депутата немецкого Бундестага Ойгена Шмидта, который, по данным Совета ЕС, был в сговоре с сотрудниками российской разведки, и российского предпринимателя Виса Мизаева и его делового партнера и жены, которые сыграли ключевую роль в операции российской разведки против Федеральной разведывательной службы Германии (BND), в ходе которой ФСБ передали строго секретную информацию.

Кроме этого, ограничительные меры введены против лиц, сотрудничающих с правительством рф во Франции: российской правительственной чиновницы Олеси Милорадович и молдавского бизнесмена, который координировал отправку нескольких молдавских граждан во Францию в октябре 2023 года - Анатолия Призенко.

Подсанкционным лицам заморозят активы, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, в отношении физических лиц будет введен запрет на поездки, который не позволит им въезжать или проезжать транзитом через территорию ЕС.

Дополнение

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предложил министрам стран-членов Европейского Союза совместно обратиться к Европейской службе внешних действий и Европейской комиссии с призывом утвердить стратегию ЕС по противодействию гибридным действиям России.