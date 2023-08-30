ЄС має пропозицію щодо використання російських активів – речник Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Європейська комісія зробить пропозицію з приводу використання заморожених активів росії вже найближчим часом. Пропозиція буде юридично обґрунтована та міститиме думки держав-членів ЄС. Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає УНН.
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Зазначається, що відомство співпрацювало з Радою ЄС для вивчення різних шляхів розв'язання цього питання.
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"Ми можемо зробити юридичну пропозицію, яка враховує обмін думками з державами-членами ЄС. Ідуть інтенсивні контакти з нашими партнерами щодо G7, тому що важливо забезпечити хорошу міжнародну координацію", — сказав Віганд.
Доповнення
Він не уточнив, коли саме офіційно пролунає пропозиція, але додав, що лідери країн ЄС обговорювали це питання на засіданні Євроради.
За словами Віганда, законодавча пропозиція щодо використання заморожених російських активів на користь України може бути висунута Єврокомісією восени 2023 року.
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