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У ЕС есть предложение по использованию российских активов – представитель Еврокомиссии

У ЕС есть предложение по использованию российских активов – представитель Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 377765 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Европейская комиссия сделает предложение по использованию замороженных активов России уже в ближайшее время. Предложение будет юридически обосновано и будет содержать мнения государств-членов ЕС. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что ведомство сотрудничало с Советом ЕС по изучению различных путей решения этого вопроса.

Цитата

"Мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС. Идут интенсивные контакты с нашими партнерами по G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию", — сказал Виганд.

Дополнение

Он не уточнил, когда официально прозвучит предложение, но добавил, что лидеры стран ЕС обсуждали этот вопрос на заседании Евросовета.

По словам Виганда, законодательное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией осенью 2023 года.

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