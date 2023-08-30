У ЕС есть предложение по использованию российских активов – представитель Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Европейская комиссия сделает предложение по использованию замороженных активов России уже в ближайшее время. Предложение будет юридически обосновано и будет содержать мнения государств-членов ЕС. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает УНН.
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Отмечается, что ведомство сотрудничало с Советом ЕС по изучению различных путей решения этого вопроса.
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"Мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС. Идут интенсивные контакты с нашими партнерами по G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию", — сказал Виганд.
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Он не уточнил, когда официально прозвучит предложение, но добавил, что лидеры стран ЕС обсуждали этот вопрос на заседании Евросовета.
По словам Виганда, законодательное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией осенью 2023 года.
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