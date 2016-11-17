ЄС і Б.Обама обговорять продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Лідери Європейського Союзу та президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама у п'ятницю, 18 листопада, обговорять у Берліні питання продовження санкцій стосовно Росії через анексію нею Криму та вторгнення на Донбас, а також можливе запровадження нових санкцій стосовно Кремля через бомбардування російською авіацією Сирії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Головуватиме під час зустрічі у Берліні канцлер Німеччини Анґела Меркель. Окрім неї та президента США, у саміті візьмуть участь, зокрема, лідери Великобританії, Франції, Італії та Іспанії.
Також серед планів зустрічі є погодження продовження санкцій стосовно РФ, дія яких закінчується у січні 2017 року.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-президентом США Джозефом Байденом. Сторони відзначили важливість збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.