ЕС и Б.Обама обсудят продление санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Лидеры Европейского Союза и президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама в пятницу, 18 ноября, обсудят в Берлине вопросы продлении санкций в отношении России из-за аннексии ею Крыма и вторжения на Донбасс, а также возможное введение новых санкций в отношении Кремля из-за бомбардировки российской авиацией Сирии, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Председательствовать на встрече в Берлине будет канцлер Германии Ангела Меркель. Кроме нее и президента США, в саммите примут участие, в частности, лидеры Великобритании, Франции, Италии и Испании.
Также среди планов встречи согласование продления санкций в отношении РФ, действие которых заканчивается в январе 2017 года.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом. Стороны отметили важность сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.