ЄС готує великий пакет допомоги Україні до роковин вторгнення рф - FT
Київ • УНН
Європейський Союз планує надати значну фінансову підтримку Україні, включаючи 50 мільярдів євро протягом чотирьох років і додатково 5 мільярдів євро щорічно у вигляді військової допомоги. Пакет допомоги також передбачає повернення коштів із заморожених російських активів.
Європейський Союз готує додаткову фінансову підтримку для України напередодні роковин повномасштабного вторгнення рф, намагаючись відновити рівень західної допомоги Україні. Про це пише Financial Times, информує УНН.
Деталі
За словами одного із дипломатів, який брав участь у переговорах, пакет допомоги передбачає, окрім сакцій проти рф, угоду про виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років, частину з яких може бути виплачено одразу ж після її укладення.
Також йдеться про ще 5 млрд євро військової допомоги на рік і рішення про стягнення грошей, отриманий від заморожених російських активів.
"Це гроші, зброя і санкції в той час, коли ми визнаємо, що (українці-ред.) потребують підтримки", - сказав один із дипломатів ЄС, який брав участь у переговорах щодо цього пакета.
Доповнення
Як зазначається, нові санкції ЄС навряд чи включатимуть заборону на імпорт російського алюмінію, як того вимагали Польща і країни Балтії.
Обмеження щодо інших товарів також можуть бути пом'якшені, щоб заручитися підтримкою, оскільки попередні спроби деяких країн-членів накласти заборону на експорт російського ядерного палива і скрапленого природного газу в ЄС провалилися через відсутність консенсусу.
Крім того, тривають переговори щодо реформування так званого Європейського фонду миру, який фінансував постачання зброї для Києва. Переговори зосереджені на "поступовій відмові" від відшкодування столицям витрат на озброєння, яке вони відправили в Україну, і заміні їх платежами за спільне виробництво зброї.
ЄС погодив продовження економічних санкцій проти росії ще на півроку -ЗМІ24.01.24, 13:46 • 29019 переглядiв