ЕС готовит большой пакет помощи Украине к годовщине вторжения рф - FT

Европейский Союз готовит дополнительную финансовую поддержку для Украины накануне годовщины полномасштабного вторжения рф, пытаясь восстановить уровень западной помощи Украине. Об этом пишет Financial Times, информирует УНН.

Детали

По словам одного из дипломатов, участвовавшего в переговорах, пакет помощи предусматривает, кроме санкций против рф, соглашение о выделении Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет, часть из которых может быть выплачена сразу же после его заключения.

Также речь идет о еще 5 млрд евро военной помощи в год и решении о взыскании денег, полученный от замороженных российских активов.

"Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что (украинцы-ред.) нуждаются в поддержке", - сказал один из дипломатов ЕС, который участвовал в переговорах по этому пакету.

Дополнение

Как отмечается, новые санкции ЕС вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, как того требовали Польша и страны Балтии.

Ограничения в отношении других товаров также могут быть смягчены, чтобы заручиться поддержкой, поскольку предыдущие попытки некоторых стран-членов наложить запрет на экспорт российского ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС провалились из-за отсутствия консенсуса.

Кроме того, продолжаются переговоры по реформированию так называемого Европейского фонда мира, который финансировал поставки оружия для Киева. Переговоры сосредоточены на "постепенном отказе" от возмещения столицам расходов на вооружение, которое они отправили в Украину, и замене их платежами за совместное производство оружия.

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