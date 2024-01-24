ЕС готовит большой пакет помощи Украине к годовщине вторжения рф - FT

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  155489 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157124 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  142009 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169709 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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ЕС готовит большой пакет помощи Украине к годовщине вторжения рф - FT

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Как сообщила Елена Соседка, налоговики под давлением Гетманцева решили начислить НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству этим налогом не облагаются.

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Орбан заявил Столтенбергу, что поддерживает членство Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил свою поддержку членству Швеции в НАТО.

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Бывшему украинскому телеинженеру из Харьковской области, способствовавшему трансляции российских телеканалов в регионе и восхвалявшему оккупационный режим, грозит до 12 лет лишения свободы за пособничество россии и оправдание ее агрессии россии против Украины.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем министра финансов Японии Масато Канда, чтобы обсудить финансовое сотрудничество.

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Падение Ил-76 под Белгородом: делегация МККК в россии пытается выяснить, кто находился на борту - СМИ

Делегация Международного комитета Красного Креста в рф выясняет личности тех, кто находился на борту самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области России, хотя пока никакой информации об этом нет.

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