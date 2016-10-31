ЄС готовий працювати з Нідерландами щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Євросоюз готовий продовжити роботу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте для вирішення питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна. Про це Президент Європейської Ради Дональд Туск написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“ЄС готовий продовжити роботу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, щоб знайти гарне рішення для ратифікації Угоди про асоціацію/ЗВТ з Україною у всіх країнах і зберегти Захід єдиним”, — написав він.