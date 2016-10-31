ЕС готов работать с Нидерландами по ратификации соглашения об ассоциации с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Евросоюз готов продолжить работу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте для решения вопроса о ратификации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина. Об этом Президент Европейского Совета Дональд Туск написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"ЕС готов продолжить работу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, чтобы найти хорошее решение для ратификации Соглашения об ассоциации/ЗСТ с Украиной во всех странах и сохранить Запад единым", - написал он.